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Арбитр КХЛ получил черепно-мозговую травму от игрока «Локомотива»

8 Декабря 2018 в 10:19
Арбитр КХЛ получил черепно-мозговую травму от игрока «Локомотива»

Матч КХЛ между ярославским «Локомотивом» и финским «Йокеритом» закончился больницей для одного из арбитров. Судья Иван Дедюля получил в голову от нападающего «железнодорожников» Артура Каюмова.

В третьем периоде Каюмов выполнил жесткий силовой прием против защитника финской команды Йеспера Йенсена.  В результате между хоккеистами завязалась драка, которую попытался разнять судья. Дедюля получил удар в голову и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Матч между «Локомотивом» и «Йокеритом» завершился в Ярославле со счетом 3:0 в пользу гостей, пишет Газета.ру

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