Арбитр КХЛ получил черепно-мозговую травму от игрока «Локомотива»

Матч КХЛ между ярославским «Локомотивом» и финским «Йокеритом» закончился больницей для одного из арбитров. Судья Иван Дедюля получил в голову от нападающего «железнодорожников» Артура Каюмова.

В третьем периоде Каюмов выполнил жесткий силовой прием против защитника финской команды Йеспера Йенсена. В результате между хоккеистами завязалась драка, которую попытался разнять судья. Дедюля получил удар в голову и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Матч между «Локомотивом» и «Йокеритом» завершился в Ярославле со счетом 3:0 в пользу гостей, пишет Газета.ру