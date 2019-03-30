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Учителя поддержали уволенную коллегу флешмобом в купальниках

30 Марта 2019 в 10:17
Учителя поддержали уволенную коллегу флешмобом в купальниках

В России начался учительский флешмоб в поддержку уволенной из-за фото в купальнике Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Об этом информирует РИА Новости.

Педагоги страны выкладывают в соцсети собственные фото в купальниках с хештегом #УчителяТожеЛюди.

Преподаватели убеждены, что тоже имеют право на частную жизнь. Именно этим они объясняют начавшуюся акцию, поясняет Газета.ru.

Например, Анна Малыхина, учительница из Хакасии, разместила снимок с хештегом #школотауженета.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН не поверил, что уволили педагога только из-за фото. Но если это так, то парламентарий готов и сам сфотографироваться в плавках.

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