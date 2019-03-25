Учительницу уволили за фото в купальнике с акции за Универсиаду

Учительницу средней школы в Барнауле вынудили уволиться из-за того, что она опубликовала свою фотографию в купальнике. Как сообщает Ura.ru , преподавательница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова приняла участие в акции «Белые медведи» в поддержку зимней Универсиады на озере Пионерское. Именно там её и сфотографировали с медалями и грамотой на фоне зимнего пейзажа.

Однако родители учеников не приняли энтузиазма педагога, посчитав снимок неприличным, и потребовали у администрации учебного заведения принять карательные меры.

Сама учительница рассказала журналистам, что её в грубой форме обвинили во всех тяжких грехах. «Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы!» — привела она слова, с которыми её увольняли.

Впрочем, по словам Кувшинниковой, немалой родителей встали на её сторону и попытались заступиться, но она все равно приняла решение уйти из этой школы.