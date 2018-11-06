Вторник
06 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
Горячие новости

Ученые заподозрили астероид Оумуамуа в инопланетном шпионаже

6 Ноября 2018 в 08:43
Ученые заподозрили астероид Оумуамуа в инопланетном шпионаже

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили, что межзвездный астероид под названием Оумуамуа может быть засекреченной исследовательской миссией инопланетян, сообщает РЕН ТВ.

На такое предположение специалистов натолкнуло то, что после вылета за пределы Солнечной системы астероид увеличил скорость полета вместо того, чтобы замедлить, что следовало бы законам физики. Об этом говорится на портале библиотеки Корнеллского университета, пишут argumenti.ru.

Астрофизики Шмуэль Бяли и Абрахам Леб объясняют это тем, что возможно астероид был приведен в движение солнечным излучением. Такой источник энергии, по их мнению, мог дать пришельцам возможность исследовать всю галактику.

Как отмечает «Свободная пресса», ученые из США не исключают, что астероид Оумуамуа является искусственным объектом, так как у него идеальные пропорции.

Ранее австралийские ученые получили загадочные сигналы из космоса. Группа исследователей из Университета Кетрина изучили обнаруженные с помощью радиотелескопов быстрые радиовсплески, которые не наблюдаются на низких частотах. Объяснения явлению ученые не смогли найти.

В прошлом году уфологи заявили о возможном появлении инопланетян на Урале. Руководитель научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров рассказал НСН, почему растущее на Земле число случаев появления НЛО не говорит о контакте с инопланетянами.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.