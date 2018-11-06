Ученые заподозрили астероид Оумуамуа в инопланетном шпионаже

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили, что межзвездный астероид под названием Оумуамуа может быть засекреченной исследовательской миссией инопланетян, сообщает РЕН ТВ.

На такое предположение специалистов натолкнуло то, что после вылета за пределы Солнечной системы астероид увеличил скорость полета вместо того, чтобы замедлить, что следовало бы законам физики. Об этом говорится на портале библиотеки Корнеллского университета, пишут argumenti.ru.

Астрофизики Шмуэль Бяли и Абрахам Леб объясняют это тем, что возможно астероид был приведен в движение солнечным излучением. Такой источник энергии, по их мнению, мог дать пришельцам возможность исследовать всю галактику.

Как отмечает «Свободная пресса», ученые из США не исключают, что астероид Оумуамуа является искусственным объектом, так как у него идеальные пропорции.

Ранее австралийские ученые получили загадочные сигналы из космоса. Группа исследователей из Университета Кетрина изучили обнаруженные с помощью радиотелескопов быстрые радиовсплески, которые не наблюдаются на низких частотах. Объяснения явлению ученые не смогли найти.

В прошлом году уфологи заявили о возможном появлении инопланетян на Урале. Руководитель научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров рассказал НСН, почему растущее на Земле число случаев появления НЛО не говорит о контакте с инопланетянами.