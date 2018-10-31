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Ученые получили загадочные сигналы из космоса

31 Октября 2018 в 08:22
Ученые получили загадочные сигналы из космоса

Австралийские ученые получили сигналы из космоса. Предполагается, что они могут быть следствием деятельности инопланетных цивилизаций.

Группа исследователей из Университета Кетрина изучили обнаруженные с помощью радиотелескопов быстрые радиовсплески, которые не наблюдаются на низких частотах. Объяснения явлению ученые не смогли найти. Исследователи сообщили, что сигналы представляют собой необычайно быстрые и яркие вспышки, которые поступают из глубокого космоса. Отмечается, что энергия, которая вырабатывается за миллисекунды, может быть сравнима с энергией Солнца, вырабатываемой в течение тысяч лет, пишут «Известия».

Напомним, следы НЛО и даже инопланетного вторжения не раз обнаруживались рядовыми пользователями Google. Так, например, карты Google Maps помогли международной группе уфологов вычислить местоположение базы инопланетян в Аргентине. Кроме того, с помощью Google Maps житель Великобритании Ян Уилсон сообщил, что нашел таинственно исчезнувший в 2014 году самолет Boeing 777. Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что устал от «сказочников», которые ежегодно заявляют о подобных находках.
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