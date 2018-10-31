Ученые получили загадочные сигналы из космоса

Австралийские ученые получили сигналы из космоса. Предполагается, что они могут быть следствием деятельности инопланетных цивилизаций.

Группа исследователей из Университета Кетрина изучили обнаруженные с помощью радиотелескопов быстрые радиовсплески, которые не наблюдаются на низких частотах. Объяснения явлению ученые не смогли найти. Исследователи сообщили, что сигналы представляют собой необычайно быстрые и яркие вспышки, которые поступают из глубокого космоса. Отмечается, что энергия, которая вырабатывается за миллисекунды, может быть сравнима с энергией Солнца, вырабатываемой в течение тысяч лет, пишут «Известия».