Ученые сообщили о слепоте самых больших на земле птиц

Американские ученые из Техасского университета в Остине открыли необычную особенность у самых больших птиц в истории планеты. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the Royal Society B, вымершие мадагаскарские птицы семейства эпиорнисовых вели ночной образ жизни и были практически слепыми. Как выяснили ученые, птицы ориентировались по запаху.

К такому выводу ученые пришли в ходе исследования строения их мозга по слепкам внутренней поверхности черепа. Согласно данным у этого вида птиц была слаборазвита затылочная доля коры мозга, отвечающая за зрительное восприятие.

Мадагаскарские пернатые, отличались большими размерами. Взрослая особь достигала в высоту трех метров, поэтому их еще называли «слоновыми птицами». Семейство эпиорнисовых происходит от общего со страусами предка. Птицы вымерли только около 500-1000 лет назад. Одна из гипотез говорит о том, что их истребили жители Мадагаскара.

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