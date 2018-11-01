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Ученые сообщили о слепоте самых больших на земле птиц

1 Ноября 2018 в 14:52
Ученые сообщили о слепоте самых больших на земле птиц

Американские ученые из Техасского университета в Остине открыли необычную особенность у самых больших птиц в истории планеты. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the Royal Society B, вымершие мадагаскарские птицы семейства эпиорнисовых вели ночной образ жизни и были практически слепыми. Как выяснили ученые, птицы ориентировались по запаху.

К такому выводу ученые пришли в ходе исследования строения их мозга по слепкам внутренней поверхности черепа. Согласно данным у этого вида птиц была слаборазвита затылочная доля коры мозга, отвечающая за зрительное восприятие.

Мадагаскарские пернатые, отличались большими размерами. Взрослая особь достигала в высоту трех метров, поэтому их еще называли «слоновыми птицами». Семейство эпиорнисовых происходит от общего со страусами предка. Птицы вымерли только около 500-1000 лет назад. Одна из гипотез говорит о том, что их истребили жители Мадагаскара.

Напомним, ранее стало известно о так называемом «стрижепаде». Об этом явлении предупреждали в Мосприроде. О том, что делать, если обнаружил упавшего стрижонка, в эфире НСН рассказал руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин.
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