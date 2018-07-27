Орнитолог дал советы москвичам, как справится со «стрижепадом»

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Александр Сорокин рассказал НСН, как помочь выпавшему из гнезда стрижонку.

В Мосприроде предупредили жителей столицы о так называемом «стрижепаде», который продлится до конца июля, пишет агентство городских новостей «Москва». Это явление возникло из-за увеличения популяции чёрных стрижей в столице — молодые птицы и птенцы часто выпадают из гнёзд.

О том, что делать, если обнаружил упавшего стрижонка, в эфире НСН рассказал руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин.

«Во-первых, нужно посмотреть, в каком он состоянии. Сейчас они уже редко выпадают, на крыле все. Но если он выпал и остался цел, не повреждён, то нужно найти открытую площадку — вроде футбольного поля, и подбросить его в воздух. Желательно, чтобы внизу была трава, чтобы он не разбился об асфальт, если упадёт. В большинстве случаев улетают. Потому что с земли они взлететь не могут — лапки короткие, не может оттолкнуться, а крылья большие, длинные, размахнуться тоже не может на земле. И бывает так, что первые полёты заканчиваются приземлением, и тогда почти неминуемая гибель. Или можно посадить его куда-нибудь на карниз, на подоконник, но высоко, чтобы он вниз нырнул, расправил крылья и полетел», — объяснил Сорокин.

Добавим, что специалисты Мосприроды также советуют москвичам относить выпавших из гнезда птиц в центр поддержки. В столице помощь им окажут в орнитарии в «Сокольниках» или в клинике «Зелёный попугай». При этом эксперты отмечают, что брать стрижонка в руки не стоит, чтобы не повредить ему перья. Лучше подставить ему шершавый предмет, например, палку — тогда птица зацепится коготками и повиснет. После этого её можно транспортировать в клинику.