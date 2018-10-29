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Ученые рассказали о продукте, помогающем худеть во сне

29 Октября 2018 в 13:12
Ученые рассказали о продукте, помогающем худеть во сне

Снизить количество жира в организме поможет творог, съеденный на ночь. Ученые из Университета штата Флорида выяснили, что этот продукт не только не приводит к увеличению массы тела, но и способствует похудению. Результаты своего исследования ученые обнародовали в журнале British Journal of Nutrition.

Исследование проводилось на добровольцах в возрасте от 20 лет, которые употребляли порцию творога за 30-60 минут до сна. Выяснилось, что творог ускоряет обмен веществ, а также в целом оказывает благотворное воздействие на состояние здоровья человека.

Исследователи пояснили, что такой положительный эффект связан с казеином, присутствующим в твороге. Этот сложный белок медленно поступает в организм и помогает наладить стабильную подачу аминокислот. Кроме того, он усиливает термический эффект пищи — организму требуется больше энергии в процессе пищеварения, что помогает сжигать калории даже во сне.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН рассказала, чем опасна диета, состоящая из одних макаронных изделий.

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