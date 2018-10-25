Диетолог рассказала, чем чревата «министерская диета» для саратовского депутата

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Лидия Ионова рассказала НСН, почему нельзя питаться сбалансировано на 3500 рублей.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко начал «министерскую диету» — ровно месяц он намерен питаться так, чтобы не выйти за рамки бюджета в 3500 рублей. Так он решил проверить на практике слова экс-министра труда региона Натальи Соколовой о том, что этой суммы «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Напомним, бывшая чиновница утверждала, что «макарошки стоят всегда одинаково», и питаться надо сезонными овощами.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН рассказала, какие проблемы могут возникнуть у парламентария после такой диеты.

«Макароны — это сложные углеводы. Но это не сбалансированная еда, когда человек есть одно и то же постоянно. Один из принципов здорового питания — разнообразие. На макаронах это будет монодиета, которая опасна, если использовать её больше двух недель. Это опасно тем, что начинает страдать имуносистема, человек недополучает витамины, минералы, антиоксиданты. Может быть обострение любых хронических заболеваний, появление новых, в зависимости от наследственности. Желудок воспримет это нормально, если нет язвы, но всё остальное тело будет страдать», — рассказала Ионова.

Она описала, какие продукты должны быть в рационе человека каждый день, чтобы его питание было сбалансированным. И пришла к выводу, на указанную сумму это сделать невозможно.

«Понятно, что невозможно питаться сбалансировано на 3,5 тысячи в месяц. Каждый день должны быть источники белка — мясо или рыба, или бобовые, самый дешевый вариант. Обязательно зерновые — гречка, овсянка, все виды риса, зерновой хлеб, обязательно овощи или фрукты, и обязательно растительные масла или орехи. Очевидно, что на 3,5 тысячи невозможно обеспечить себя так, чтобы все эти продукты присутствовали в рационе на каждый день», — заключила Ионова.

Напомним, после речи министра труда Саратовской области о диетической пользе прожиточного минимума, который составляет в регионе 7241 рубль (3500 рублей — продовольственная часть потребительской корзины), и её отказа провести эксперимент по «выживанию» на эту сумму, власти освободили её от занимаемой должности. К слову, именно статус министра, по её словам, мешал ей попробовать прожить месяц на указанную сумму. Однако даже после увольнения Соколовой депутаты Саратовской областной думы утвердили прожиточный минимум, предложенный уволенным министром. Сумма повышения составила 288 рублей.