Ученые рассказали, как влияет на здоровье перевод стрелок

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар рассказал, как влияет перевод стрелок с «зимнего» на «летнее время» на здоровье. По его словам, изменения практически не сказываются на человеческом организме.

Ученый сообщил, что адаптация происходит буквально за сутки. Сложности могут возникнуть у детей и пожилых людей. Помимо этого, перевод часов может сказаться на самочувствии тех, кто восприимчив к смене часовых поясов. Нейробиолог уточняет, что, пожалуй, единственное, на что влияет смена времени – настроение.

Ранее председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал в эфире НСН, как перевод стрелок может ударить по здоровью.