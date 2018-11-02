Ученые открыли полезность кофе для клеток организма

Ученые из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии утверждают, что кофе способен насыщать клетки организма кислородом и помогать им восстанавливаться. О новом исследовании американских ученых сообщается на портале Scientific Reports.

Специалисты утверждают, что самый полезный для здоровья кофе будет тот, который просто залит кипятком. Пить его нужно медленно – 5-10 минут. Именно при таком способе употребления этого напитка удается достичь идеального уровня кислотности.

Кроме того, насыщение крови антиоксидантами, витаминами и микроэлементами из кофейных зерен способствует снижению воспаления тканей и укреплению сердечно-сосудистой системы.

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