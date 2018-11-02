Врач-сексолог рассказал об особенностях секса в Новых Черемушках

В эфире НСН Александр Полеев объяснил, какая длительность полового акта может ослабить пневмонию и вылечить мужское сердце.

Турецкие ученые доказали, что регулярные занятия сексом оздоравливают организм. Согласно статье для журнала Bulletin of Experimental Biology and Medicine, регулярные оргазмы не только способствуют снятию стресса, но и снижают чувствительность к боли из-за выработки эндорфинов. Такой эффект возникает, поскольку при занятиях любовью тело задействует десятки мышц, в том числе такие, которые не удается прокачать даже в спортзале. Особо благотворный эффект оказывает секс на сердце и сосуды, вплоть до образования новых капилляров. Женщина, регулярно живущая половой жизнью, нормализует месячный цикл и болевые ощущения при месячных. Также секс является самым эффективным лекарством от простатита.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН заявил, что это не единственные оздоровиительные эффекты, которых можно добиться с помощью регулярного секса.

«Я бы не сказал излечить. Я бы сказал профилактировать и облегчить. Вообще-то оргазменная разрядка эволюцией, то есть судороги, плюс выделение определенных веществ, нейромедиаторов в мозгу, создана именно с целью оздоровления. Это её основная цель», — заявил сексолог.

При этом собеседник НСН отметил, что речь идет только о регулярной половой жизни. Должно быть не менее двух оргазмов в неделю. Кроме того, по словам Полеева, необходимо отличать влияние женского оргазма на женщин и на мужчин.

«Не нужно думать, что один, даже супер оргазм, от которого сбежались все соседи и сломался ваш диван, может вылечить. Дело в том, что собственный мужской оргазм не обладает особой оздоравливающей функцией. Он, конечно, улучшает кровоснабжение половых органов, органов малого таза, несколько укрепляет сердце, но это небольшой оздоравливающий эффект. Потому что он маленький по своим параметрам. В свою очередь средний женский оргазм сильнее примерно в шесть раз. Выраженный женский оргазм сильнее мужского в 10 раз. Вот у него есть довольно выраженное оздоравливающее действие на саму женщину», — объяснил врач-сексолог.

Александр Полеев рассказал, что женский оргазм прежде всего улучшает кровоснабжение в органах малого таза у женщин, а так же влияет на дыхательную систему.

«Оргазменная разрядка, это единственное ситуация, при которой начинают работать так называемые резервные объёмы лёгких. Эти участки легких не работают в обычном состоянии, не вентилируются. Именно в этих областях дремлет инфекция, эта мина замедленного действия», — отметил он.

Еще одно важное действие женский оргазм оказывает на иммунитет. В частности, за счет судорог, происходит изменение электромагнитного поля и активнее выбрасываются иммуногаммаглобулины (иммунные антитела), которые отвечают за иммунитет. Сексолог напомнил, что это не единственные сферы воздействия оргазма, он также положительно влияет и на мужской организм.

«Вообще во время полового акта, если он совершается в рамках хороших эмоциональных отношений, понижается электрическое сопротивление кожи и у мужчин и у женщин. Во время оргазменной разрядки оно понижается практически до нуля. Тогда более здоровый (а это всегда так) сердечный ритм женщины напрямую, с помощью вот этих самых биотоков, транслируется на нездоровое сердце мужчины. Потому, что у мужчин здоровых сердец не бывает в принципе. Чем сильнее оргазм, тем сильнее эта трансляция. При условии, если женщина не полная, потому что биотоки не дойдут», — рассказал сексолог.

Собеседник агентства обратил внимание, что оздоровительные эффекты секса были открыты еще в XI-XIII веках в Индии, в качестве лечения пневмонии.

«Надо сказать, что известная всем Тантра, изначально задумывалась, исключительно как лечебный секс. Она возникла в болотистый местах Индии, где огромное число людей страдало хронической пневмонией. Они были людьми внимательными и открыли, что если сексом заниматься не 6-7 минут, как принято у нас в Новых Черемушках, а, например, 40 минут, то открывается второе дыхание и в последние дни человек меньше кашляет и вообще лучше себя чувствует. Уже позже Тантра пошла как искусство и из этого выросло неизвестно что», — заключил Полеев.