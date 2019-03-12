Ученые назвали причину ненависти к коллегам

Американские психологи выяснили причину ненависти к коллегам и раздражительности на работе. Специалисты нашли связь между раздражением на работе и обстановкой в семье, пишут «Дни.ру».

По словам психологов, в коллективе каждого человека есть сотрудник, который вызывает наибольшее раздражение. Причем проблема не имеет, как правило, никакого отношения к личностным качествам раздражителя.

Причина кроется в том, что долгое нахождение на работе заставляет человека привыкать к коллективу и воспринимать его практически своей второй семьей. Кроме того, раздражающие коллеги могут напоминать людям о родственниках. Негативные черты в этом случае ассоциируются у сотрудника с кем-то из близких.

Также на ссоры с коллегами могут влиять и непосредственно проблемы в семье. Поэтому необходимо анализировать негативные эмоции к коллеге, искать их причину и пытаться понять своих сослуживцев. Именно это поможет человеку контролировать свои эмоции в коллективе.

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