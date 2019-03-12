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Россияне рассказали, что заставит их лучше работать

12 Марта 2019 в 15:05
Россияне рассказали, что заставит их лучше работать

Россияне назвали причины, которые позволят им увеличить свою производительность в течение рабочего дня. Исследование на это тему провели специалисты аналитического центра НАФИ.

Три четверти опрошенных россиян заявили, что станут работать усерднее в случае, если начальство повысит им зарплату. Ее размер должен увеличиться в среднем в полтора-два раза, пишет argumenti.ru. Годом ранее об увеличении жалования мечтали 64% респондентов.

При этом 16% опрошенных заявили, что уже работают на пределе своих возможностей. Такой ответ давали в основном женщины. Количество подобного варианта ответа уменьшилось в сравнении с прошлым годом на 12%.

Ранее сообщалось, что в России ожидаются массовые сокращения. Под увольнение могли попасть свыше 115 тысяч россиян. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, откуда берутся такие пугающие данные.

 

 

 

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