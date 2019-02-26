Ученые: Кошки похожи на хозяев, как дети - на родителей

Кошки полных людей копируют своих хозяев и страдают от лишнего веса. Такие выводы сделали ученые после наблюдения за поведением трех тысяч кошек и их хозяев. Выяснилось, что психологические черты и привычки человека отражаются на состоянии здоровья питомца и его характере. Ученые утверждают, что кошки людей-невротиков были более агрессивны и чаще страдали от проблем со здоровьем. Также у пожилых животных есть признаки, похожие на человеческую болезнь Альцгеймера.

Питомцы полных людей, пишут argumenti.ru, копировали своих хозяев и тоже страдали от лишнего веса. Общительные питомцы чаще встречались у людей, открытых к общению, а нелюдимость — у кошек, владельцы которых - люди с низким уровнем добродушности.

Шотландские ученые, которые занимались этой проблемой, отметили, что отношения между хозяевами и животными напоминают связь между родителями и детьми.