Ученые: Кошки похожи на хозяев, как дети - на родителей

Питомцы полных людей, пишут argumenti.ru, копировали своих хозяев и тоже страдали от лишнего веса. Общительные питомцы чаще встречались у людей, открытых к общению, а нелюдимость — у кошек, владельцы которых - люди с низким уровнем добродушности.
Шотландские ученые, которые занимались этой проблемой, отметили, что отношения между хозяевами и животными напоминают связь между родителями и детьми.
Ранее НСН писала, что Кошка Лагерфельда не будет сильно печалиться из-за его смерти. Такую версию озвучил руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв.