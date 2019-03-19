Ученые доказали риск ранней смерти из-за пристрастия к сладким напиткам

Ученые Гарвардского университета доказали связь между пристрастием к сладким напиткам и преждевременной смертью. В исследовании учитывались данные об образе жизни и состоянии здоровья более 80 тысяч женщин и почти 38 тысяч мужчин, пишут «Известия» со ссылкой на MedicalXpress.

Выяснилось, что употребление от одного до четырех сладких напитков в месяц увеличивает риск ранней смерти на 1%, от двух до шести в неделю - на 6%, один в день на 14%, два и более в день — на 21%, сообщает РЕН ТВ.

Ученые подчеркнули, что увлечение сладкими напитками приводит к раку и сердечно-сосудистым заболеваниям. В особой зоне риска находятся женщины, их организм более остро реагирует на избыток сахара в рационе, пишет «Газета.ру».

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН рассказала, сколько яиц можно есть в день, чтобы не навредить своему здоровью.

