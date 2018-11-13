Вторник
13 ноября
USD 67.52
EUR 76.09
Горячие новости

Учения в Норвегии показали уязвимость техники НАТО к холоду

13 Ноября 2018 в 14:30
Учения в Норвегии показали уязвимость техники НАТО к холоду

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения Trident Juncture, прошедшие в Норвегии показали уязвимость техники к холодным погодным условиям, сообщает RT.

Об этом ему сообщили командиры военных группировок, которые заметили, что машины стали чаще ломаться из-за холода. Чтобы избежать подобных ситуаций, в НАТО начали изготавливать запасные части для машин путем 3D-принтинга, добавил Столтенберг.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заподозрил Россию в причастности к сбою работы GPS-систем во время учений Североатлантического альянса.

Напомним, что крупнейшие за последние годы учения НАТО прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них были приняли участие 50 тысяч военных из 31 страны. Российский МИД назвал учения НАТО Trident Juncture 2018, проходящие в Северной Европе, антироссийскими. В пресс-службе ведомства отметили, что особенность учений заключается в подготовке военных к действиям в условиях низких температур, которые максимально приближены к российским климатическим условиям.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.