Учения в Норвегии показали уязвимость техники НАТО к холоду

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения Trident Juncture, прошедшие в Норвегии показали уязвимость техники к холодным погодным условиям, сообщает RT.

Об этом ему сообщили командиры военных группировок, которые заметили, что машины стали чаще ломаться из-за холода. Чтобы избежать подобных ситуаций, в НАТО начали изготавливать запасные части для машин путем 3D-принтинга, добавил Столтенберг.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заподозрил Россию в причастности к сбою работы GPS-систем во время учений Североатлантического альянса.

Напомним, что крупнейшие за последние годы учения НАТО прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них были приняли участие 50 тысяч военных из 31 страны. Российский МИД назвал учения НАТО Trident Juncture 2018, проходящие в Северной Европе, антироссийскими. В пресс-службе ведомства отметили, что особенность учений заключается в подготовке военных к действиям в условиях низких температур, которые максимально приближены к российским климатическим условиям.