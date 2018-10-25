В МИД России считают, что учения НАТО в Норвегии носят антироссийскую направленность

Российский МИД назвал учения НАТО Trident Juncture 2018, проходящие в Северной Европе, антироссийскими. В пресс-службе ведомства отметили, что особенность учений заключается в подготовке военных к действиям в условиях низких температур, которые максимально приближены к российским климатическим условиям.

«Очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет чёткую антироссийскую направленность», — заявили в пресс-службе МИД РФ.

Учения Trident Juncture 2018 начались сегодня в Норвегии. В них принимают участие 50 тыс. человек, 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов и 60 кораблей, сообщает RT.

Ранее в эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Россия не нарушает норм международного права в Азовском море и никто, кроме Украины, претензий к Москве по этому поводу не предъявляет. Так он прокомментировал одобренную Европарламентом в Страсбурге резолюцию об ужесточении антироссийских санкций в случае обострения ситуации в Азовском море.