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Участок Сокольнической линии метро открыли на день раньше

4 Апреля 2019 в 12:01
Участок Сокольнической линии метро открыли на день раньше

Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» открыли на сутки раньше. Поезда по этому участку начали ходить 4 апреля с 5:30, накануне об этом предупредила пресс-служба столичного департамента транспорта, сообщало АГН Москва.

Участок Сокольнической ветки был закрыт с 30 марта из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Планировалось, что работы продлятся до 5 апреля, уточнял RT. Ранее, как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, в котором идет речь о присвоении названий четырем новым станциям московского метрополитена. Согласно постановлению, будущая конечная станция Сокольнической линии получит название «Коммунарка». Еще две станции получат названия «Мневники» и «Карамышевская». Четвертая станция будет называться «Внуково» и откроется на территории одноименного столичного аэропорта.

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