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Собянин утвердил названия 4 новых станций московского метро

3 Апреля 2019 в 09:01
Собянин утвердил названия 4 новых станций московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, в котором идет речь о присвоении названий четырем новым станциям московского метрополитена, пишет АНГ Москва.

Согласно постановлению, будущая конечная станция Сокольнической линии получит название «Коммунарка». Уточняется, что участок планируется открыть уже в этом году.

Еще две станции получат названия «Мневники» и «Карамышевская». Первая из них войдет в состав Большой кольцевой линии и будет находиться недалеко от улицы Нижние Мневники. Вторая расположится около Карамышевской набережной.

Четвертая станция будет называться «Внуково» и откроется на территории одноименного столичного аэропорта.

Как сообщает Москва 24, в течение ближайших пяти лет в Москве планируется построить 134 километра линий подземки и открыть 55 новых станций. Одним из самых масштабных проектов станет БКЛ.


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