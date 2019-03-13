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Участники московского бойцовского клуба открестились от Барецкого

13 Марта 2019 в 17:27
Участники московского бойцовского клуба открестились от Барецкого

Во время пресс-конференции НСН, посвященной съемкам фильма «Брат-3», часть актерского состава отказалась сниматься.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду». После того, как автор и идейный вдохновитель проекта рассказал о провокационных поворотах сюжетной линии картины, представители Кирилла «Руки-Базуки», который должен был играть главную роль в фильме, участники бойцовского клуба «Шатун» отказались сниматься.

Представители Кирилла «Руки-Базуки» объяснили НСН, почему они отказались продолжать сотрудничество с Барецким.

«Изначально мы планировали сняться. Но теперь и денег не дадим, и сниматься не будем. Мы не ищем хайпа, как Барецкий, мы занимаемся своим делом. Люди говорят для того, чтобы привлечь внимание. И пусть Барецкий всякую чушь не несет про нас, не надо этого делать», - сообщили они.

Ранее Барецкий рассказал во время пресс-конференции НСН, что в конце фильма «Братом» окажется лысая девушка, а сам фильм будет выложен на порносайтах.

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