Адвокат избитой Малаховым: Подзащитная может согласиться на финансовую компенсацию

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Адвокат Нонны Щукиной Андрей Кознев, подзащитная которого обвиняет известного телеведущего Андрея Малахова в нанесении побоев, в пресс-центре НСН заявил, что у него в этом деле есть только одна задача – добиться справедливости:

«Сейчас сложно предугадать, чем закончится это дело. Мы на самой начальной стадии этого процесса. И то, как он будет развивать, пока сложно предугадать. У нас есть задача – добиться справедливость. А вот в какой форме это будет – пока не определено. Финансовая компенсация также может быть одним из проявлений справедливости. Вопрос остаётся в том, будет ли наказание. Но закон, напомню, позволяет идти на примирительные процедуры.

В свою очередь, Нонна Щукина подчеркнула, что её номер телефона есть в доступе. И при желании команда Андрея Малахова или сам телеведущий мог с ней связаться. А теперь этим делом занимаются юристы и адвокаты. А женщина, по её словам, продолжает проходить платное лечение.

Между тем, юрист Александр Трещев заявил, что возможные встречные иски от Андрея Малахова не вызывают у него опасений.

«Последствий мы не боимся. Потому что мы верим в том, что мы делаем. И, поверьте, у нас ещё будут сюрпризы для тех, кто ведёт себя не так, как нужно», - заключил Трещев.