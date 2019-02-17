Участница «Голоса» насмерть сбила таксиста

Юлия Райнер, участница проекта «Голос»-4, насмерть сбила водителя такси на Ленинградском шоссе в Москве. Мужчина выходил из своего автомобиля, когда попал под колеса BMW X6, за рулем которого была 35-летняя исполнительница. Райнер не вызвала скорую и попыталась скрыться с места ДТП. Ее автомобиль удалось обнаружить по записям камер видеонаблюдения.

«Около 18.00 девушка ехала на автомобиле BMW по Ленинградскому шоссе. Там же в районе дома №134 остановил машину таксист, вышел, чтобы осмотреть авто. Предположительно, была техническая неисправность. Водитель BMW, по предварительным данным, не заметила мужчину и сбила», — рассказали представители УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

После проверки записей камер видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват». Автомобиль был опознан по номерам.

«Менее часа понадобилось сотрудникам ГИБДД, чтобы задержать водителя BMW на севере Москвы», — сообщили телеканалу РЕН ТВ в ГИБДД..

После задержания полицейские обнаружили на автомобиле Райнер характерные повреждения. По словам певицы, она не сразу поняла, был ли жив сбитый мужчина, и не решилась вызвать скорую. Исполнительница не отрицала факта ДТП.

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