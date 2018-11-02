Убийцу в США впервые за пять лет усадили на электрический стул

Убийцу в США впервые за пять лет казнили при помощи электрического стула, сообщает Associated Press. Такой способ умерщвления преступников не применялся в стране с 2013 года, а в штате Теннесси, где это произошло, это второй случай с 1960 года, передает RT.

Казненного зовут Эдмунд Загорски, он был приговорен в 1984 году к высшей мере наказания за убийство двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что Загорски предоставили выбор между смертельной инъекцией и электрическим стулом, он выбрал последнее, сообщает Ura.ru.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина в эфире НСН рассказала, что в военных и силовых ведомствах России происходят случаи с групповым изнасилованием коллег.

