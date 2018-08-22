Убитому дочерьми Хачатуряну проведут посмертную психиатрическую экспертизу

57-летнему Михаилу Хачатуряну, в убийстве которого подозревают его троих дочерей, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Соответсвующее ходатайство уже подано следователю. Об этом во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» рассказал адвокат одной из подозреваемых Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

«В настоящее время мы направили следователю ходатайство о проведении посмертной психолого-психиатрической экспертизы. После сбора медицинских документов с учётом допроса свидетелей и иных лиц мы будем видеть, были ли у него какие-то отклонения, а если были, то какие», - отметил адвокат, передает телеканал «360».

В свою очередь, адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин в эфире НСН заявил, что свидетельства сестёр могут стать косвенными доказательствами психического расстройства убитого ими отца.

«Сестра Михаила Хачатуряна, по сообщениям сестёр, больна заболеванием психическим, это должно быть исследовано при назначении экспертизы. Также они сообщили о приёме сильнодействующих лекарственных препаратов, которые обычно доступны по рецепту, но приобретались им без такового. Всё это отразилось на его восприятии обстановки и поведении», - заключил Пакулин.

Трёх сестёр 17, 18 и 19 лет подозревают в убийстве отца. Его тело было обнаружено 27 июля с множественными колото-резанными ранами в квартире в Москве. Данную тему 22 августа обсуждают в пресс-центре НСН. Как рассказал в ходе пресс-конференции ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по городу Москве Иван Мельников, девушкам пришлось вызывать скорую в СИЗО, так как у двух девушек обнаружили колото-резаные раны. Стоит отметить, что сёстры признали свою вину.