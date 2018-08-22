ОНК: В первые дни в СИЗО сестрам Хачатурян вызывали скорую

Фото: РИА Новости

В первые дни содержания в СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, девушкам вызывали скорую. Об этом в ходе пресс-конференции НСН рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по городу Москве Иван Мельников. По его словам, сначала девушек содержали в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу, а затем их перевели в следственный изолятор номер 6.

«В первые дни, когда я проверял их условия содержания, сказать то, что были растеряны, наверное, ничего не сказать. Двое из девочек имели две колото-резаные раны. С нашей стороны мы просили, приезжала и скорая помощь, которая оказывала надлежащую медицинскую помощь», — рассказал Мельников.

Ответственный секретарь ОНК также отметил страшные условия жизни девочек, о которых они ему рассказали.

«Очень много подводных камней. Они рассказали, что две девочки не ходили в школу, были всего семь раз за прошедший учебный год в школе, в связи с чем не смогли сдать в том числе ЕГЭ. Их не допустили, хотя они, конечно, готовились, очень хотели далее поступать, учиться на психологов. Это большой показатель того, что они хотели что-то менять и что действительно было очень сложно у них в семье. Они рассказывали страшные вещи», — сказал Мельников.

Напомним, 27 июля было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Обвинение в убийстве предъявлено трем его дочерям 17, 18 и 19 лет. Они сознались в содеянном и заявили на допросе, что отец долгое время «причинял им моральные страдания» и даже насиловал одну из них.