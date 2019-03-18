У Земле летит огромный астероид

К Земле приближается крупный астероид, который подойдет к Земле ближе Луны. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). По данным американских специалистов, небесное тело EA2 максимально сблизится с Землей 22 марта и пролетит на расстоянии 305 тысяч километров над планетой, что почти на 80 тыс. километров меньше, чем расстояние между Луной и Землей, сообщают «Дни.ру».

Диаметр астероида составляет от 18 до 40 метров, скорость его движения - порядка пяти километров в секунду, отмечает Ura.ru.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил НСН, что астероид EA2 не представляет опасности для землян, и такие сближения происходят регулярно.