Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

У Земле летит огромный астероид

18 Марта 2019 в 12:16
У Земле летит огромный астероид

К Земле приближается крупный астероид, который подойдет к Земле ближе Луны. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). По данным американских специалистов, небесное тело EA2 максимально сблизится с Землей 22 марта и пролетит на расстоянии 305 тысяч километров над планетой, что почти на 80 тыс. километров меньше, чем расстояние между Луной и Землей, сообщают «Дни.ру».

Диаметр астероида составляет от 18 до 40 метров, скорость его движения - порядка пяти километров в секунду, отмечает Ura.ru.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил НСН, что астероид EA2 не представляет опасности для землян, и такие сближения происходят регулярно.  

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.