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Авиация и космос

В РАН отказались считать приближающийся астероид опасным

18 Марта 2019 в 09:41
В РАН отказались считать приближающийся астероид опасным

Завотделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН рассказал НСН о сближении Земли с астероидом EA2.

Астероид EA2 приблизится к Земле на расстояние около 305 тысяч километров 22 марта, сообщили в NASA. Это расстояние почти на 80 тысяч километров меньше, чем от нашей планеты до Луны. Сообщается, что скорость астероида диаметром от 18 до 40 метров составляет порядка пяти километров в секунду.

В эфире НСН заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что астероид EA2 совершенно не опасен для землян, и такие сближения происходят регулярно (слушайте аудио).

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«Абсолютно не опасен, абсолютно никак не повлияет. Такие сближения происходят достаточно часто, иногда по несколько раз в день. Частота, конечно, зависит от того, на что вы хотите обращать внимание: насколько близкие прохождения вас интересуют, насколько крупным должен быть астероид, чтобы заинтересовать. Но в целом, есть большой список астероидов, которые испытывали сближение с Землей в прошлом, в будущем. Его всегда можно посмотреть в интернете, на том же сайте NASA, и убедиться, что это совершенно рядовое явление», — пояснил собеседник НСН.

Напомним, что в январе этого года ученые заявили, что астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году. Такой доклад подготовила кафедра небесной механики СПбГУ. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров в эфире НСН назвал эту информацию абсолютным фейком.
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