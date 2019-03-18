В РАН отказались считать приближающийся астероид опасным

Завотделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН рассказал НСН о сближении Земли с астероидом EA2.

Астероид EA2 приблизится к Земле на расстояние около 305 тысяч километров 22 марта, сообщили в NASA. Это расстояние почти на 80 тысяч километров меньше, чем от нашей планеты до Луны. Сообщается, что скорость астероида диаметром от 18 до 40 метров составляет порядка пяти километров в секунду.

В эфире НСН заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что астероид EA2 совершенно не опасен для землян, и такие сближения происходят регулярно (слушайте аудио).