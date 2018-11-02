У устроившего взрыв в УФСБ Архангельска нашелся товарищ в Москве

У молодого человека, устроившего на этой неделе взрыв в здании УФСБ в Архангельске, нашелся товарищ в Москве. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, товарищ был найдет через соцсети. При поверке его квартиры в Южном Тушино в Москве спецслужбы обнаружили самодельное взрывное устройство, готовое к использованию. Молодому человеку 16 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области произошел 31 октября. Его утроил 17-летний молодой человек. Он погиб на месте от ран, полученных при взрыве им же самим устроенным, сообщает RT. Ранены также три сотрудника ФСБ.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдерв эфире НСНзаявил, что преступления с участием молодых людей стали частыми и в них необходимо тщательно разбираться.