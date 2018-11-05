У разбившегося в Индонезии «Боинга» был неисправен прибор скорости

Лайнер авиакомпании Lion Air, разбившийся в Индонезии 29 октября, имел проблемы с прибором скорости. Об этом сообщил 5 ноября руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

По его словам, проблемы с прибором наблюдались на протяжении последних четырех рейсов. Данные подтвердились после расшифровки параметрического бортового самописца.

Ранее сообщалось, что взрыва на борту разбившегося «Боинга-737» не было, самолет разрушился при ударе о воду. Этим же объясняется большой разброс обломков – двигатели лайнера до столкновения с поверхностью моря работали на пределе, а падал он со стремительной скоростью, порядка 1000 км/ч, пишет ТАСС.

В момент катастрофы на борту находился 181 пассажир и 8 членов экипажа. Все они погибли. Ранее НСН со ссылкой на Ростуризм сообщала, что россиян на борту разбившегося самолета не было.