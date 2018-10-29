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Ростуризм: Россиян на борту разбившегося в Индонезии самолета не было

29 Октября 2018 в 09:51
Ростуризм: Россиян на борту разбившегося в Индонезии самолета не было

По предварительной информации, россиян на борту разбившегося в Индонезии самолета не было. Ростуризм пока не получал такой информации, передает РИА Новости.  

Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. Он вылетел из столицы Индонезии 6:20 (2:20 мск), через 13 минут полета  пилоты запросили возвращение в аэропорт и после этого самолет исчез с радаров. В настоящее время в море у берегов Западной Явы уже обнаружены обломки лайнера и вещи пассажиров. На борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа.

У пилотов разбившегося Boeing было более 5 тысяч часов налета, передает RT.

Ранее НСН писала о том, что посольство РФ проверяет информацию о россиянах на борту разбившегося воздушного судна.



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