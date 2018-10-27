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«У нас есть план!» Украина придумала, как «вернуть» Азовское море

27 Октября 2018 в 15:35
«У нас есть план!» Украина придумала, как «вернуть» Азовское море

Меры по обеспечению безопасности Азовского моря, принимаемые Киевом, должны быть более радикальными. С таким предложением выступил капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков.

Капраз ВМС Украины предложил свой план из четырех шагов, первым из которых является расторжение договора с Россией о совместном использовании Азовского моря. Также Украине стоит провести линию морской границы, а после заявить о проведение на своей территории учений ракетно-артиллерийских войск.

«И как только эти законы будут приняты — тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое», - заявил Лупаков «Обозревателю».

Капраз добавил, что после раздела Украина будет вправе пригласить на свою половину Азовского моря корабли НАТО для проведения учений.

Ранее украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН предсказал худший вариант развития событий в случае разрыва соглашений с Россией по Азовскому морю.

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