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У керченского стрелка нашли электронные книги по пиротехнике

24 Октября 2018 в 10:52
У керченского стрелка нашли электронные книги по пиротехнике
ФОТО: РИА Новости

В вещах керченского стрелка Владислава Рослякова нашли флешку с книгами по пиротехнике и химии. Однако эта литература не могла стать инструкцией по изготовлению взрывного устройства, сообщают РИА Новости со ссылкой на одного из сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 17 октября студент выпускного курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привёл в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего открыл стрельбу. В результате погиб 21 человек, более 50 были ранены, сообщает Газета.ру.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев призвал тщательно проанализировать трагедию, сообщает RT.

Ранее клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, что со студентами, которые сейчас обучаются в колледже, психологи должны вести работу после ЧП.

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