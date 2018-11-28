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У Керченского пролива заметили американский самолет-разведчик

28 Ноября 2018 в 09:05
У Керченского пролива заметили американский самолет-разведчик

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе побережья Крыма и Керченского пролива.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Plane Radar, который зафиксировал самолет-разведчик в 30-ти километрах от Крымского полуострова вечером, 27 ноября, пишут argumenti.ru.

Как отмечают «Известия», днем ранее на разведку к побережью Крыма был направлен американский самолет Boeing RC-135V, базирующийся на Крите.

Напомним, что 25 ноября в Керченском проливе произошло столкновение российских и украинских кораблей. Три  украинских судна нарушили госграницу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил в эфире НСН, что Киев рассчитывал на то, что Россия потопит корабли в Керченском проливе.


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