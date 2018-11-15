Тюмень и Москва попали в рейтинг городов с лучшими в стране дорогами

Составлен рейтинг городов по качеству дорог. Опрос был проведен аналитиками рекрутингового агентства SuperJob, сообщает РИА Новости. Местным жителям предлагали поставить оценку состоянию дорог от «отлично» до «неудовлетворительно». Самый большой балл в результате получила Тюмень. Средний балл состояния дорог там составил 4,25. В тройку лидеров также вошли Набережные Челны (3,75) и Москва (3,57), отмечает RT.

Самые плохие дороги, по оценкам жителей, оказались у Владивостока, средний балл у города — 2,45, отмечает Ura.ru.

Участие в исследовании приняли совершеннолетние жители 37 российских городов, у которых есть водительские права.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов рассказал в эфире НСН, что подразумевает Росавтодор в методических рекомендациях под понятием «плохая погода».