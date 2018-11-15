Четверг
15 ноября
USD 68
EUR 76.76
Горячие новости

Тюмень и Москва попали в рейтинг городов с лучшими в стране дорогами

15 Ноября 2018 в 07:45
Тюмень и Москва попали в рейтинг городов с лучшими в стране дорогами

Составлен рейтинг городов по качеству дорог. Опрос был проведен аналитиками рекрутингового агентства SuperJob, сообщает РИА Новости. Местным жителям предлагали поставить оценку состоянию дорог от «отлично» до «неудовлетворительно». Самый большой балл в результате получила Тюмень. Средний балл состояния дорог там составил 4,25. В тройку лидеров также вошли Набережные Челны (3,75) и Москва (3,57), отмечает RT.

Самые плохие дороги, по оценкам жителей, оказались у Владивостока, средний балл у города — 2,45, отмечает Ura.ru.

Участие в исследовании приняли совершеннолетние жители 37 российских городов, у которых есть водительские права.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов рассказал в эфире НСН, что подразумевает Росавтодор в методических рекомендациях под понятием «плохая погода». 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.