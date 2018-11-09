Тверская область первой в России перешла на цифровое телевещание

Первым российским регионом, перешедшим на цифровое эфирное телевидение, стала Тверская область, сообщили НСН в пресс-службе правительства региона.

В пятницу, 9 ноября в Твери прошла торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. В ней принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Он поздравил жителей Тверской области с вещанием 20 каналов в цифровом качестве на всей территории региона.

«Мы шли к этому много лет, была проделана масштабная работа. Это самый большой проект в мире по строительству сети цифрового телевидения»,– отметил Константин Носков.

В свою очередь, губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил президента Путина, правительство РФ, Минкомсвязи и представителей ведущих телеканалов за реализацию проекта.

«Тверская область всегда была сердцем России. Сегодня здесь начинается новый этап развития цифрового телевидения на территории нашей огромной страны», – сказал Игорь Руденя.

В торжественной церемонии также принял участие генеральный директор ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» Андрей Романченко, который поздравил каналы второго мультиплекса с обретением новой аудитории, а зрителей региона с появлением в эфире новых телеканалов.

Ранее исследователи выяснили, что около 30% телевизоров в России (около 34 миллионов) не способны принять цифровой сигнал. Поэтому при переходе на цифровое вещание они рискуют остаться с «черными ящиками» вместо телевизоров.



К слову, исследования группы «Циркон» показало, что самыми популярными и авторитетными журналистами, которым доверяют россияне являются Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер. Среди пользователей рунета лидирующие позиции занимает Юрий Дудь. Тележурналист Владимир Соловьев в эфире НСН поблагодарил всех, кто отдал свои голоса ему, и заметил, что в противостоянии интернета и телевидения все чаще справедливость на стороне последнего.