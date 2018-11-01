30 процентов телевизоров в России при переходе на цифру станут «черными ящиками»

Около 30% телевизоров в России (около 34 миллионов) не способны принять цифровой сигнал. Поэтому при переходе на цифровое вещание они рискуют остаться с «черными ящиками» вместо телевизоров. Таковы данные исследования, подготовленные по запросу Министерства промышленности и торговли РФ, сообщает РБК.

Переход на цифровое телевещание предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009—2018 годы», сообщает Ura.ru. Государство перестанет субсидировать распространение сигнала в аналоговом формате за пределами городов, в которых проживает свыше 100 тысяч человек с 1 января 2019 года.

В исследовании говорится, что на конец текущего года в стране останутся от 13,5 до 30,6% телевизоров, способных принимать лишь аналоговый сигнал, передают argumenti.ru.

Ранее стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН рассказал, по каким законам строятся «модные программы» на российском телевидении и при чем здесь «ментальность».

