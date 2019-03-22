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Туркомпания из Великобритании приобрела «Библио-Глобус»

22 Марта 2019 в 17:35
Туркомпания из Великобритании приобрела «Библио-Глобус»

Британская туристическая компания Thomas Cook Group plc купила один из крупнейших российских туроператоров — «Библио-Глобус». Об этом говорится в пресс-релизе российской компании. В сообщении отмечается, что руководство и коллектив «Библио-Глобуса» продолжат работать на прежних позициях.

Thomas Cook Group plc в настоящее время уже владеет российской турфирмой «Интурист».

Ранее председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН назвал субсидирование туроператоров положительной мерой. 

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