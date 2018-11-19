Турчак выступил против разрешения на отстрел краснокнижных животных

Заместитель председателя Совета Федерации, Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выступил против организации «VIP-охоты» под прикрытием защиты животных, передает «Интерфакс».

«Предложение Резника, который является членом «Клуба горных охотников», - это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение «вип-охотой». Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных - это какая-то «дичь», - сказал Турчак.

«Мы убеждены, что предложения о разрешении отстрела краснокнижных животных недопустимы и невозможны», - подчеркнул Турчак.

Ранее НСН сообщала, что Минприроды попросили оценить, насколько реально в России разрешить охоту на виды животных, занесённых в Красную книгу, в обмен на то, что охотники станут финансировать охрану этих видов. Как отмечает «Коммерсант», с таким предложением выступил депутат Госдумы, член «Клуба горных охотников» Владислав Резник.

Инициатор уже направил в ведомство запрос, в котором предложил внедрить в России программы, которые разрешат трофейную охоту на редкие виды животных. На полученные от охотников деньги Резник предлагает проводить исследования и охранять исчезающие виды.

Красная книга Российской Федерации (ККРФ) — основной государственный документ, учреждённый в целях выявления редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, дикорастущих растений и грибов, а также некоторых подвидов и локальных популяций.



В отличие от большинства красных книг как мирового, так и национального уровней, занесение вида в Красную книгу России автоматически влечёт за собой возникновение законодательной защиты, своего рода «презумпцию запрета добывания», независимо от категории статуса вида.

