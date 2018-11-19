Минприроды обсудит легализацию трофейной охоты на краснокнижных животных

Минприроды попросили оценить, насколько реально в России разрешить охоту на виды животных, занесённых в Красную книгу, в обмен на то, что охотники станут финансировать охрану этих видов. Как отмечает «Коммерсант», с таким предложением выступил депутат Госдумы, член «Клуба горных охотников» Владислав Резник.

Инициатор уже направил в ведомство запрос, в котором предложил внедрить в России программы, которые разрешат трофейную охоту на редкие виды животных. На полученные от охотников деньги Резник предлагает проводить исследования и охранять исчезающие виды. По словам депутата, он не предлагает начать охоту на редкие виды, а изучить, возможно это или нет, отмечает Ura.ru.

Между тем, в Минприроды подчеркнули, что решили уделить внимание этому вопросу. В ведомстве отметили, что трофейную охоту можно разрешить. Но только на те виды, численность которых восстановлена и стабильна, подчёркивает ФедералПресс.

Напомним, ранее стало известно, что в России предложили повысить до 21 года возраст для приобретения гражданского огнестрельного оружия. С инициативой выступили депутаты Госдумы и Росгвардия, сообщает «Интерфакс». В нижней палате парламента не исключают, что предложение может быть оформлено в законопроект, который рассмотрят в первом чтении до конца этого года. Бывший депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН заявил, что увеличение возраста для приобретения оружия спровоцирует протест в обществе.