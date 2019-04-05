Трон Наполеона продадут на аукционе

Трон Наполеона выставлен на торги во Франции. Они состоятся в воскресенье 7 апреля в Фонтенбло, исторической резиденции французских монархов, в ней в 1814 году отрекшийся от престола император прощался со своей армией. Начальная цена за императорское кресло - 80 тысяч евро. В конце XIX века американский филантроп Майкл Генри де Янг подарил его Музею изобразительных искусств в Сан-Франциско. У исследователей нет сомнений в подлинности лота.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. Он расписался на капоте одной из машин, пишет RT. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил в эфире НСН, что автограф Путина, безусловно, увеличит ценность автомобиля. Однако, по его словам, обычно такие экземпляры оставляют на заводе, чтобы демонстрировать на выставке, и у коллекционеров практически нет шансов заполучить исключительную модель.