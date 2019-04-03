Автоэксперт рассказал о судьбе автомобиля с автографом Путина

ФОТО: Владимир Путин // © Алексей Куденко РИА Новости

Пётр Шкуматов заявил НСН, что дальнейшую судьбу машины будет определять завод.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. Глава государства не только посмотрел на процесс сборки седанов Mercedes Е-класса, но и оставил росчерк на одной из машин, сообщает РИА Новости.

Автограф президента, безусловно, добавит цены автомобилю, отметил в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов. Однако шансов заполучить штучный товар у коллекционеров немного — чаще всего такие экземпляры оставляют на заводе, чтобы показывать на выставке.

«Практика показывает, что подобные автомобили, например, первый собранный на предприятии, или юбилейный, они попадают в качестве экспонатов на само предприятие. Но тут возникает вопрос, а есть ли что-то подобное на вновь открытом заводе? Потому что, если подобного места там нет, нет выставки, которая могла бы начаться с этого автомобиля, то очень может быть, что его просто могут пустить в продажу. Могут отправить на аукцион. Это дополнительная ценность для машины, автограф президента», — заметил Шкуматов.

Объявления о продаже ретроавтомобилей, принадлежавших тому или иному государственному деятелю, достаточно часто возникают на просторах интернета. Так, в апреле прошлого года на торги выставили машину якобы Леонида Брежнева за 30 миллионов рублей.тогда в эфире выразил сомнение, что машина выпуска 80-х годов может столько стоить, тем более, проверить её принадлежность именитому хозяину практически невозможно.







