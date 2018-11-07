Три автомобиля столкнулись на МКАД

Два человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей на 58-м километре Московской кольцевой автодороги в районе природно-исторического парка «Москворецкий», сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления ГИБДД России по столице.

Уточняется, что столкнулись «ГАЗель», «Renault» и «Ford». В результате аварии пострадали два человека», - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ранее НСН сообщала, что автомобиль после ДТП сбило трех подростков под Москвой. Инцидент произошел в Пионерском переулке подмосковных Бронниц. Один из подростков получил серьезные травмы, двоим помощь медики оказали на месте.