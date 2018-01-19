«Трезвая Россия»: До 600 тыс. россиян в год умирают из-за алкоголя

По статистике все россияне пьют. С таким утверждением в эфире НСН выступил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Любая инициатива – это комплекс мер. Внешний фактор визуализации негативных факторов играет важную роль на потребителях. Я считаю, что сегодня, когда мы находимся на пороге черты невозврата, у нас чудовищная доля потребления алкоголя. У нас пьют по статистике все. Это и старики, и те, кто сидят в тюрьме. На трудовую часть населения приходится самый большой удар. 55-57% мужчин до пенсионного возраста не доживают, алкоголь является важным катализатором этих проблем. До 600 тысяч в год убивает алкоголь», - заявил эксперт.

По словам Султана Хамзаева, из-за контрафактного алкоголя бюджет недополучает до 1 триллиона рублей.

Напомним, ранее руководитель проекта «Трезвая Россия» предложил до 70% этикетки алкогольных напитков отдать под демотиваторы, которые расскажут о вредном влиянии данной продукции. Инициатива была озвучена во время пресс-конференции в НСН.