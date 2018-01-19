«Трезвая Россия» предложила отдать 70% этикетки под алкогольные демотиваторы

На рекламу алкогольного напитка предложили отдать 30% этикетки. С такой инициативой выступил проект «Трезвая Россия». Об этом НСН рассказал руководитель федерального проекта Султан Хамзаев.

«Тема связана с вектором нехватки правды в защите наших граждан. Это попытка достучаться до людей. Бутылка алкоголя - это яркая, проработанная с точки зрения маркетинга бутылка. Мы предлагаем 70% внешней части алкогольной продукции мы предлагаем отдать под внешний социальный фактор. Нужно прописать, что алкоголь убивает, бьёт по мозгу, сердцу печени. В первую очередь, мы говорим о том, что хотим достучаться до детей. Такая социальная реклама не будет работать для тех, кому 50 лет, но мы прекрасно знаем, что молодёжь живёт в век информационных технологий», - отметил эксперт.

По словам Султана Хамзаева, после оценки фоку-групп, более 95% подростков положительно отреагировали на алкогольные демотиваторы.

«По всему миру рост потребления алкоголя пошёл вниз: это и 9, и 8 лет. Ситуация вышла за рамки определённой культуры. Мы предлагаем, чтобы под саму рекламу алкоголя должно остаться 30% места. Мы не предлагаем резких скачков. Мы проверили фокус-группы. Более 95% подростков отреагировали положительно», - заявил Хамзаев.

Напомним, ранее проект размещения демотиваторов на бутылках был предложен Минздраву России. Сейчас эту инициативу обсуждают в Госдуме и Совете Федерации. Презентация алкогольных демотиваторов проходит 19 января в пресс-центре НСН.