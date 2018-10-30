Треть квартир в Москве покупают жители регионов

Более трети квартир в Москве и области покупают жители регионов России. Чаще всего это представители Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Рейтинг составлен аналитическим центром ЦИАН. По данным исследования специалистов, жители северной столицы составили 15% обращений к объявлениям о продаже жилья в Москве. Порядка 9,3% спроса составляют уроженцы Кубани, сообщает РЕН ТВ.

Активно интересуются недвижимостью в столичном регионе жители республики Башкортостан (5,5%), Свердловской области (4,6%) и Татарстана (3,5%), отмечает Ura.ru.

Реже всего занимаются поиском жилья в столице жители Чукотки, Ненецкого автономного округа и Еврейской автономной области, а также республик Северного Кавказа.

Ранее Госдума РФ одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. Экономист Василий Колташов в эфире НСН заявил, что у самозанятых нет ни малейшей мотивации легализоваться и платить налоги.



