Адвокат: Мы не боимся встречного иска Малахова!

В пресс-центре НСН юрист Александр Трещев заявил, что защита участницы телешоу Нонны Щукиной, которая обвинила известного телеведущего Андрея Малахова в побоях, не боится встречного иска.

«Никаких встречных исков от Андрея Малахова и последствий мы не боимся. Потому что мы верим в том, что мы делаем. И, поверьте, у нас ещё будут сюрпризы для тех, кто ведёт себя не так, как нужно. По поводу других жалоб могу сказать, что мы не будем валить всё в одну кучу. Мы хотим сначала разобраться в одной конкретной ситуации, и не будем, как пылесос, собирать всех обиженных. В первую очередь, как мне кажется, люди должны увидеть положительный пример. Мы не хотим собирать грязь, и не собирается разбирать в сведении кем-то своих личных счётов. А что касается моей роли в этом процессе, то я – гражданин. Мне это дело не даёт никакого хайпа. Мне только надписывают оскорбительные сообщения. Хочу вам ещё раз напомнить о том, что сила – в правде», - заявил участник пресс-конференции НСН.

Между тем, ранее в пресс-центре НСН участница телешоу Нонна Щукина, которая обвинила Андрея Малахова в побоях, заявила, что 20 марта известный телеведущий якобы нанёс ей, как минимум, 7-8 ударов.