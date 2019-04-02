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Юрист: Вину Малахова может подтвердить множество человек

2 Апреля 2019 в 12:47
Юрист: Вину Малахова может подтвердить множество человек
ФОТО: РИА Новости
Юрист Александр Трещёв заявил в эфире НСН, что к Андрею Малахову и его команде накопилось много претензий от обиженных ими людей.

Юрист Александр Трещёв в рамках пресс-конференции на тему: «Телевизионное насилие: Андрея Малахова обвинили в рукоприкладстве» заявил о том, что у множества людей накопилось немало претензий к команде Андрея Малахова и самому телеведущему.

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«Я знаю, что огромное количество людей жалуются на Андрея Малахова. Они были участниками съёмок. Потом их приглашали на работу, они отрабатывали несколько месяцев, а с ними прощались, не заплатив. Если поднять всех, кто пострадал, то это будет вторая волна "Харви Вайнштейна". Хочу отметить, что люди есть, есть камеры. В какой-то момент они просто перестанут хранить молчание, они будут готовы говорить. Если это потребуется. Это, к слову, история не об избиении, в первую очередь, а об униженном человеческом достоинстве. Кстати, я давно знаю Андрея Малахова и всей этой историей хотелось бы его предостеречь его от каких-то страшных последствий», - отметил юрист Александр Трещев.

Напомним, ранее адвокат Нонны Щукиной Андрей Кознев в пресс-центре НСН заявил о том, что он и его подопечная сделали всё для того, чтобы дело в отношении Андрея Малахова, который якобы избил девушку, получило ход.

 

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