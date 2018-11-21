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Тренер сборной Ирландии по футболу ушёл в отставку

21 Ноября 2018 в 15:34
Тренер сборной Ирландии по футболу ушёл в отставку

Мартин О'Нил покидает пост главного тренера сборной Ирландии. Как  пишет РИА Новости, об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны. Причиной его отставки стало неудачное выступление национальной команды в Лиге наций.  Отмечается, что также в отставку ушёл его помощник Рой Кин.

Ранее стало известно, что сборная Ирландии по футболу вылетела в дивизион C Лиги наций.

О’Нил работал в сборной Ирландии с ноября 2013 года. Команда под его руководством смогла пробиться на Евро-2016, где впервые вышла в плей-офф.

Между тем, накануне сборная России по футболу в рамках Лиги наций проиграла команде Швеции со счётом 0:2. Матч проходил в Стокгольме. Советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН объяснил поражение подопечных Станислава Черчесова корректировками, внесёнными в состав сборной.

Напомним, ранее стало известно, что игроки национальной команды и тренерский штаб получили от Российского футбольного союза около 544 миллионов рублей в качестве премиальных. Как пишет Утро.ру, таким образом РФС поблагодарил российскую сборную за отличную игру на домашнем чемпионате мира. Этим летом подопечные Станислава Черчесова впервые в истории страны дошли до четвертьфинала мирового первенства. Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции.


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