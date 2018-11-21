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Спорт

«Проиграли по делу». Футбольный тренер о матче между РФ и Швецией

21 Ноября 2018 в 10:10
«Проиграли по делу». Футбольный тренер о матче между РФ и Швецией

Советский и российский футболист в эфире НСН посчитал, что команда из России проиграла из-за травм ряда игроков.

Сборная РФ по футболу проиграла представителям Швеции в матче Лиги наций 20 ноября. Из-за этого российская национальная команда не смогла остаться на первом месте группового этапа. Игра завершилась со счётом 0:2 в пользу шведов. Матч проходил в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена».

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Советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН объяснил проигрыш сборной РФ корректировками состава сборной (слушайте аудио).

«Проиграли по делу. Это то поражение, когда можно говорить, что шведы оказались на данный момент сильнее. У нас многие игроки травмированные, пришлось быстро вносить корректировки в состав, многие играли не на своей позиции, поэтому здесь всё по делу: шведы имели преимущество. Мы не могли ничего противопоставить. Попытки были у Дзюбы, Ионова, но это всего лишь отдельные эпизоды», - считает тренер.

Напомним, сборная России ранее уступила команде из Германии со счётом 0:3. Тогда нападающий национальной команды РФ Артём Дзюба не мог принять участие в матче, поскольку был травмирован.

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